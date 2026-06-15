Cormatin

Visite guidée de la Pyramide

La Pyramide de Cormatin Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-07-10

Au cour d’une visite guidée, vous découvrirez un lieu atypique et mythologique. Vous naviguerez entre œuvres sculpturales monumentales, mur incliné de la Pyramide de Khéops au 1/5eme et l’œil de Sirius au centre de celle ci. S’est un endroit unique, riche en créativité, qui nous questionne sur la détermination et la vision de l’artiste qui travaille sur ce projet artistique et spirituel.

Réservation pour visite guidée au 06 38 04 50 05; 3 euros/pers (gratuit pour les enfants) 1h

Visite libre, tous les jours de 10h à 17h; 2euros/pers conseillé (gratuit pour les enfants) .

La Pyramide de Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 04 50 05

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English : Visite guidée de la Pyramide

L’événement Visite guidée de la Pyramide Cormatin a été mis à jour le 2026-06-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne