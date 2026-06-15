Visite guidée de la Pyramide Cormatin
Visite guidée de la Pyramide Cormatin vendredi 10 juillet 2026.
Cormatin
Visite guidée de la Pyramide
La Pyramide de Cormatin Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-07-10
Au cour d’une visite guidée, vous découvrirez un lieu atypique et mythologique. Vous naviguerez entre œuvres sculpturales monumentales, mur incliné de la Pyramide de Khéops au 1/5eme et l’œil de Sirius au centre de celle ci. S’est un endroit unique, riche en créativité, qui nous questionne sur la détermination et la vision de l’artiste qui travaille sur ce projet artistique et spirituel.
Réservation pour visite guidée au 06 38 04 50 05; 3 euros/pers (gratuit pour les enfants) 1h
Visite libre, tous les jours de 10h à 17h; 2euros/pers conseillé (gratuit pour les enfants) .
La Pyramide de Cormatin Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 04 50 05
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English : Visite guidée de la Pyramide
L’événement Visite guidée de la Pyramide Cormatin a été mis à jour le 2026-06-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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