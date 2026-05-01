Voyages sonores au Cœur de la Pyramide Pyramide de Cormatin Cormatin

Cormatin

Voyages sonores au Cœur de la Pyramide

Pyramide de Cormatin Lieu-dit La Bergerie du Bas Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-31 2026-06-20

Il y a des moments dans la vie où l’on ressent le besoin profond de se reconnecter à l’essentiel, de retrouver cet équilibre si précieux qui nous fait vibrer. Je vous accueille à la Pyramide de Cormatin, un lieu vibrant, presque sacré, où chaque note résonne différemment.

Je vous y accueille pour 3 voyages sonores ( Samedi 16 mai 2026 à 15h, dimanche 31 mai à 18h, samedi 20 juin à 11h) et une journée dédiée à la découverte du massage vibratoire aux bols tibétains (Samedi 11 juillet 10h à 18h) .

Pyramide de Cormatin Lieu-dit La Bergerie du Bas Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 07 24 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyages sonores au Cœur de la Pyramide

L’événement Voyages sonores au Cœur de la Pyramide Cormatin a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)