Voyages sonores au Cœur de la Pyramide Pyramide de Cormatin Cormatin
Voyages sonores au Cœur de la Pyramide Pyramide de Cormatin Cormatin samedi 16 mai 2026.
Cormatin
Voyages sonores au Cœur de la Pyramide
Pyramide de Cormatin Lieu-dit La Bergerie du Bas Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-31 2026-06-20
Il y a des moments dans la vie où l’on ressent le besoin profond de se reconnecter à l’essentiel, de retrouver cet équilibre si précieux qui nous fait vibrer. Je vous accueille à la Pyramide de Cormatin, un lieu vibrant, presque sacré, où chaque note résonne différemment.
Je vous y accueille pour 3 voyages sonores ( Samedi 16 mai 2026 à 15h, dimanche 31 mai à 18h, samedi 20 juin à 11h) et une journée dédiée à la découverte du massage vibratoire aux bols tibétains (Samedi 11 juillet 10h à 18h) .
Pyramide de Cormatin Lieu-dit La Bergerie du Bas Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 07 24 89
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English : Voyages sonores au Cœur de la Pyramide
L’événement Voyages sonores au Cœur de la Pyramide Cormatin a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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