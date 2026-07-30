Visite guidée du Jardin botanique Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Visite guidée du Jardin botanique

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 11:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Un jardinier-botaniste fera découvrir au public la richesse du site, dans lequel se côtoient des collections de plantes des cinq continents et des milieux naturels locaux. Il présentera également l’histoire et la gestion au naturel du jardin. .

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Visite guidée du Jardin botanique

L’événement Visite guidée du Jardin botanique Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque