Visite guidée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes, Jardin des Fontaines Pétrifiantes, La Sône

Visite guidée du Jardin des Fontaines Pétrifiantes 6 et 7 juin Jardin des Fontaines Pétrifiantes Isère

Visite guidée sans supplément sur le ticket d’entrée habituel et payant du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous au jardin, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes organise des visites guidées de 30 minutes sans supplément sur le ticket d’entrée du jardin sur le week-end du 6 et 7 juin uniquement.

Les visites ont lieu les 6 et 7 juin à 11h00 et 15h00, sans inscription nécessaire.

Les départs en visite se font dans le jardin au niveau de l’arbre centrale : notre ginkgo biloba.

Jardin des Fontaines Pétrifiantes 184 impasse des tufières, 38840 La Sône, France La Sône 38840 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476644302 http://www.visites-nature-vercors.com/fr/jardin/decouvrez-notre-jardin https://www.facebook.com/jardin.fontaines/ Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes est un lieu de découverte et de détente. L’eau accompagne le visiteur dans ce site féerique où le travail des jardiniers met en valeur de nombreuses espèces végétales avec humour et poésie. Les sources du jardin, exceptionnellement calcaires, donnent naissance aux fontaines pétrifiantes, les tufières. Ces structures naturelles de plusieurs mètres sont le résultat de la transformation des végétaux en roche. Elles forment un écrin pour un jardin luxuriant où petits et grands s’émerveillent.

Une combinaison harmonieuse et originale, plus de 800 espèces de fleurs et de formes végétales vous invitent pour un véritable tour du monde botanique où se côtoient plantes exotiques, méditerranéennes, aquatiques et tropicales.

Une symphonie florale, végétale et minérale rythmée par l’eau. Parking gratuit de 50 places à côté de notre bâtiment (non-ombragé). 2 autres parkings extérieurs pour les groupes.

À l’occasion des Rendez-vous au jardin, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes organise des visites guidées de 30 minutes sans supplément sur le ticket d’entrée du jardin sur le week-end du 6 et 7 juin…

©Thibaut1212