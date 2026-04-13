visite guidée du Jardin du Grand Charme, Jardin du Grand Charme, Beaucroissant

visite guidée du Jardin du Grand Charme 5 – 7 juin Jardin du Grand Charme Isère

4 euros / personne SUR RESERVATION gratuit moins de 16 ans Nombreux créneaux horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Grand jardin paysager de type « à l’Anglaise » constitué de nombreux massifs agréablements agencés . Les visiteurs guidés par les proprietaires veritables passionnés , déambuleront dans les allées et découvriront la trés grande richesse botanique et les nombreuses collections (érables ,cornus à fleurs , hydrangéas ,rosiers , vivaces etc…) Les couleurs des feuillages , les fleurs , les senteurs , les arbres et arbustes rares completent ce grand jardin . Totalement respectueux de l’environnament et de la biodiversité . Partenaire de l’association « JARDIN ET SANTE » (jardins a visée therapeutique ) et également refuge LPO . vente de plantes pour l’association

Jardin du Grand Charme 200 impasse de la Brosse 38140 Beaucroissant Beaucroissant 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 13 44 22 61 [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 44 22 61 »}] Jardin de 4000 m2 constitué de plus de 1000 variétés de plantes. Arbres, arbustes et vivaces dont de nombreuses espèces rares. Nombreux massifs harmonieusement présentés, écorces remarquables et fleurs tout au long de l’année. Suivre chemin en terre au bout de l’impasse, le parking est en face du portail.

Grand jardin paysager de type « à l’Anglaise » constitué de nombreux massifs agréablements agencés . Les visiteurs guidés par les proprietaires veritables passionnés , déambuleront dans les allées et à…

©Yves Girardeau