Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Gaillon

Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine

Château de Couvicourt, Rue du Pont Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins du château de Couvicourt, œuvre de 1755 de l’architecte rouennais Joseph Abel Couture. .

Château de Couvicourt, Rue du Pont Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine

L’événement Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine Saint-Aubin-sur-Gaillon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure