Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine Saint-Aubin-sur-Gaillon
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Aubin-sur-Gaillon
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Gaillon
Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine
Château de Couvicourt, Rue du Pont Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins du château de Couvicourt, œuvre de 1755 de l’architecte rouennais Joseph Abel Couture. .
Château de Couvicourt, Rue du Pont Maillot Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60
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English : Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine
L’événement Visite guidée du jardin et des extérieurs du château de Couvicourt Journées du patrimoine Saint-Aubin-sur-Gaillon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure