Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois

Visite guidée du jardin 5 – 7 juin Jardin de la vallée Eure

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.

Jardin de la vallée 351 chemin du pont Berville-en-Roumois, Berville-en-Roumois, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Berville-en-Roumois Eure Normandie 02 35 87 74 01 Jardin paysager sur 21 500 m².

Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.

©Philippe Jarry