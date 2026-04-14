Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois
Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois vendredi 5 juin 2026.
Visite guidée du jardin 5 – 7 juin Jardin de la vallée Eure
5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.
Jardin de la vallée 351 chemin du pont Berville-en-Roumois, Berville-en-Roumois, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Berville-en-Roumois Eure Normandie 02 35 87 74 01 Jardin paysager sur 21 500 m².
Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.
©Philippe Jarry