Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois

Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois

Visite guidée du jardin, Jardin de la vallée, Les Monts du Roumois vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin de la vallée

Adresse : 351 chemin du pont Berville-en-Roumois, Berville-en-Roumois, 27520 Les Monts du Roumois

Ville : 27520 Les Monts du Roumois

Département : Eure

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€.

Visite guidée du jardin 5 – 7 juin Jardin de la vallée Eure

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.

Jardin de la vallée 351 chemin du pont Berville-en-Roumois, Berville-en-Roumois, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Berville-en-Roumois Eure Normandie 02 35 87 74 01 Jardin paysager sur 21 500 m².
Visite guidée d’un jardin de particulier de 21500 m2, nombreuses variétés peu cultivées dans notre région.

©Philippe Jarry

À voir aussi à Les Monts du Roumois (Eure)