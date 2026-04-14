Visite libre du parc, Château de la Mésangère, Les Monts du Roumois

Visite libre du parc 6 et 7 juin Château de la Mésangère Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Il vous est proposé de déambuler dans le parc de 18 hectares dont voici quelques mots d’histoire : peu après l’acquisition de La Mésangère en 1659, Guillaume Scot, riche négociant installé à Rouen, a fait appel de manière vraisemblable à André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV, pour l’aménagement du parc. Son art se manifeste à La Mésangère par les tracés majestueux des allées, la composition des bosquets, les terrasses, les douves et les « sauts de loup » (murs en creux dans un fossé, permettant une vue ininterrompue vers un paysage).

Jean de La Fontaine a été inspiré par La Mésangère et son hôtesse, et l’on dit qu’il y aurait écrit deux fables. Bernard de Fontenelle ensuite, y a trouvé l’inspiration pour ses Entretiens sur la pluralité des mondes, dans lesquels il explicite en 6 leçons les théories de René Descartes et Nicolas Copernic.

Un statuaire représentant des sujets de la mythologie Grecque, a été installée au XVIIIème siècle. Restaurée récemment, elle offre un but de promenade des plus agréables et enrichissantes.

Le site du château de La Mésangère est protégé depuis 1925, et l’ensemble est classé au titre des monuments historiques depuis 2015.

Château de la Mésangère 23 allée de la mésangère, Bosguérard-de-Marcouville, 27520 Les Monts du Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie 06 15 38 55 35 https://chateaudelamesangere.com Peu après l’acquisition de La Mésangère en 1659, Guillaume Scot, riche négociant installé à Rouen, a fait appel de manière vraisemblable à André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV, pour l’aménagement du parc. Son art se manifeste à La Mésangère par les tracés majestueux des allées, la composition des bosquets, les terrasses, les douves et les « sauts de loup » (murs en creux dans un fossé, permettant une vue ininterrompue vers un paysage). Jean de La Fontaine a été inspiré par La Mésangère et son hôtesse, et l’on dit qu’il y aurait écrit deux fables. Bernard de Fontenelle ensuite, y a trouvé l’inspiration pour ses Entretiens sur la pluralité des mondes, dans lesquels il explicite en 6 leçons les théories de René Descartes et Nicolas Copernic. Un statuaire représentant des sujets de la mythologie Grecque, a été installée au XVIIIème siècle. Restaurée récemment, elle offre un but de promenade des plus agréables et enrichissantes. Le site du château de La Mésangère est protégé depuis 1925, et l’ensemble est classé au titre des monuments historiques depuis 2015. Parking sur l’herbe devant les grilles, il faut marcher pour accéder au parc, parc non accessible PMR.

Il vous est proposé de déambuler dans le parc de 18 hectares dont voici quelques mots d’histoire : peu après l’acquisition de La Mésangère en 1659, Guillaume Scot, riche négociant installé à Rouen, a…

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