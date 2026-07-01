Visite guidée du jardin, Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Visite guidée du jardin 19 et 20 septembre Jardin intérieur à ciel ouvert Orne

Durée 1h30, 7€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée du jardin – de la décharge au jardin – l’histoire d’hier à aujourd’hui – résister et réimaginer

Sur un site longtemps pollué, les propriétaires, artistes plasticiens, ont créé ce jardin de 3000m2, une réserve pour la biodiversité; l’eau et le minéral se conjuguent au végétal, lui-même en dialogue avec l’art et donne au lieu un caractère apaisant, propice à la méditation, à l’imaginaire. La haie bocagère, seul patrimoine végétal de départ, à défendre, côtoie les plantes venues d’autres continents et particulièrement l’Asie. Aujourd’hui, 1200 variétés de plantes, vivaces, cornouillers, érables, rosiers lianes, aromatiques et médicinales…une collection de 160 variétés de fougères. L’art et le vivant dialoguent ; une forme de résilience parfois émerge, face aux changements climatiques, offrant aux artistes d’autres aventures botaniques et artistiques.

Jardin intérieur à ciel ouvert 6 chemin du lavoir, Athis de l’Orne, 61430 Athis-Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie

Visite commentée du jardin – de la décharge au jardin – l’histoire d’hier à aujourd’hui – résister et réimaginer

© DELOMEZ