Visite guidée du jardin, Musée Christian Dior, Granville

Visite guidée du jardin 6 et 7 juin Musée Christian Dior Manche

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le jardin public Christian Dior arbore la villa d’enfance du couturier Christian Dior à Granville. Perché sur une falaise avec vue sur mer, il offre un cadre paysager remarquable mélant roseraie, pergola et allées fleuries.

La responsable des espaces verts de la ville évoquera le jardin, son histoire et les espèces florales du site le temps d’une visite guidée de une heure.

Musée Christian Dior 1 rue d’Estouteville, 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie 02 33 61 48 21 https://www.musee-dior-granville.com/ https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-Christian-Dior-Granville/61560487330072/;https://www.instagram.com/MuseeDiorGranville/

Le jardin public Christian Dior arbore la villa d’enfance du couturier Christian Dior à Granville. Perché sur une falaise avec vue sur mer, il offre un cadre paysager remarquable mélant roseraie, et …

Ville de Granville©