Visite guidée du Jardin remarquable, Jardin de la Commanderie Peyrassol, Flassans-sur-Issole

Visite guidée du Jardin remarquable 5 et 6 juin Jardin de la Commanderie Peyrassol Var

Événement gratuit, limité à 20 participants par créneau. Inscription et réservation sur peyrassol.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Dans le cadre de la 23è édition des Rendez-vous aux Jardins, organisée par le ministère de la Culture, la Commanderie de Peyrassol ouvre les portes de son Jardin remarquable. Placée sous le thème de la vue, cette visite, conduite par Gaële Bazennerye, architecte-paysagiste du domaine depuis plus de vingt ans, et Mathilde Marchand, directrice artistique de la Commanderie de Peyrassol, montre comment les jardins et le paysage forment l’écrin des œuvres d’art.

Jardin de la Commanderie Peyrassol 1204 Chemin de la Commanderie de Peyrassol, 83340 Flassans-sur-Issole, France Flassans-sur-Issole 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494697102 https://www.peyrassol.com La commanderie de Peyrassol s’inscrit dans un grand paysage aux murs de restanques savamment restaurés, sur lesquelles s’appuient vignoble et oliveraie. Au plus près de la bastide, l’aménagement de jardins intimistes a été confié à la paysagiste Gaëlle Bazennerye. Le jardin de buis ombragé par des chênes vénérables, le bosquet de la vierge et son oratoire, la cour des mûriers et ses grimpantes colorées ont été mis en valeur alors que naissait le potager-fruitier fleuri ponctué de bassins et fils d’eau. D’emblée, des œuvres d’art contemporain y ont pris place. D’autres sont présentées dans une galerie de l’architecte Charles Berthier. En extérieur, certaines se dévoilent au gré d’un parcours récemment orchestré dans une partie boisée, en clairière ou au détour d’un chemin, en dialogue avec le paysage. L’art des jardins conjugué à l’art contemporain est ici magnifié. Parking.

Dans le cadre de la 23è édition des Rendez-vous aux Jardins, organisée par le ministère de la Culture, la Commanderie de Peyrassol ouvre les portes de son Jardin remarquable. Placée sous le thème de…

©Christophe Goussard