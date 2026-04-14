Visite guidée du jardin Taman Hutan, la vallée des mondes, Taman-hutan, la vallée des mondes, Offin

Visite guidée du jardin Taman Hutan, la vallée des mondes 6 et 7 juin Taman-hutan, la vallée des mondes Pas-de-Calais

Capacité d’accueil du jardin : 50 personnes. Accès complexe pour les personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Organisation de visites guidées par groupe de 25 personnes. Durée de la visite : minimum 1 heure.

PMR : Accès limité, chemins peu adaptés.

Taman-hutan, la vallée des mondes 35 rue de la vallée 62990 Offin Offin 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 23 04 55 78 https://www.facebook.com/taman.hutan.62/ https://www.facebook.com/taman.hutan.62/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 04 55 78 »}] Niché au cœur du pays des 7 vallées, notre jardin vallonné associe de nombreuses espèces comestibles, sauvages et ornementales dans des univers thématiques. Ce petit paradis pour l’Homme et la biodiversité bénéficie d’une vue

panoramique sur le bocage et le bois des sous-Avesnes. Notre jardin, d’inspiration naturaliste, est un lieu d’évasion et de rêveries qui stimulera vos sens au travers d’animations pour petits et grands.

Une place importante est réservée à la vie sauvage autochtone. Stationnement sur le bord de la route. Pas de places de parking spécifiques.

Visite guidée du jardin

©Collet Clément