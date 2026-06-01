Visite guidée du Logis de Barroux, Logis de Barroux, Airvault

Visite guidée du Logis de Barroux 18 – 20 septembre Logis de Barroux Deux-Sèvres

Tarif : 5€. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’histoire de ce logis est étroitement liée à celle de notre région, notamment aux guerres de Religion et à la guerre de Vendée.

Cette visite vous invite à découvrir la vie de la petite noblesse et des paysans au Moyen Âge.

Vous pourrez admirer son architecture, la maison noble, la chapelle, le colombier, la cuisine du domaine, la grange ainsi que les écuries.

Un diaporama présentera également le logis à travers ses sept siècles d’histoire.

Logis de Barroux 2 impasse du Logis Barroux, 79600 Airvault Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 07 33 98 56 Logis du XIVe siècle restauré au XVIe siècle, cette maison forte a été marquée par les guerres de Religion et la guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment avec son logis une cour d’une belle unité d’architecture. La chapelle demeure le trésor du logis par la beauté des peintures murales du XVIe siècle. Le logis est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1984.

L’histoire de ce logis est étroitement liée à celle de notre région, notamment aux guerres de Religion et à la guerre de Vendée.