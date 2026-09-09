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AGENDA · Montrouge

Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet, Lycée Jean Monnet, Montrouge

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Jean Monnet · Montrouge

Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet, Lycée Jean Monnet, Montrouge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lycée Jean Monnet
Adresse
128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge
Ville
92120 Montrouge
Département
Hauts-de-Seine

Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Jean Monnet Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des élèves de la filière gestion administrative effectureont une visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet dont plusieurs éléments sont classés.

Lycée Jean Monnet 128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 17 44 20 http://www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr/ Lycée d’enseignement industriel et commercial Art Déco. Métro 13, Métro 4
Visite guidée par les élèves

©LycéeJeanMonnet