Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet, Lycée Jean Monnet, Montrouge
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Jean Monnet · Montrouge
Informations pratiques
Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Jean Monnet Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Des élèves de la filière gestion administrative effectureont une visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet dont plusieurs éléments sont classés.
Lycée Jean Monnet 128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 17 44 20 http://www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr/ Lycée d’enseignement industriel et commercial Art Déco. Métro 13, Métro 4
Visite guidée par les élèves
©LycéeJeanMonnet