Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet, Lycée Jean Monnet, Montrouge

Informations pratiques

Visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Jean Monnet Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des élèves de la filière gestion administrative effectureont une visite guidée du lycée des métiers Jean Monnet dont plusieurs éléments sont classés.

Lycée Jean Monnet 128 avenue Jean-Jaurès 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 17 44 20 http://www.lyc-monnet-montrouge.ac-versailles.fr/ Lycée d’enseignement industriel et commercial Art Déco. Métro 13, Métro 4

Visite guidée par les élèves

©LycéeJeanMonnet