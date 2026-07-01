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Visite Guidée du Manoir de NAFYC, Maison de Nafyc, Chanos

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Nafyc · Chanos

Visite Guidée du Manoir de NAFYC, Maison de Nafyc, Chanos

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de Nafyc
Adresse
690 Route du Moulin 26600 Beaumont-monteux
Ville
26600 Chanos
Département
Drôme

Visite Guidée du Manoir de NAFYC 19 et 20 septembre Maison de Nafyc Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Si vous avez envie d’en savoir plus sur le Manoir de NAFYC…
Nous vous invitons à venir le découvrir ou le re-découvrir lors de ses journées du patrimoines 2026 !

Une visite exceptionnelle et interactive avec son créateur en personne d’environ 1h30 le samedi et le dimanche de :

– 10h
– 14h
– 16h

Nous vous rappelons que vous disposez d’un parking gratuit à côté du Manoir.
Lieu accesible au PMR.
Animaux en laisse accepté.
Pas de toilette à disposition.
(visite en extérieur principalement).

L’événement est gratuite, libre participation.

HÂTE de vous accueillir !!
(petit présent de bienvenue offert).

Manoir de NAFYC
690 Route du Moulin
26600 Beaumont-monteux

Maison de Nafyc 690 Route du Moulin 26600 Beaumont-monteux Chanos 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0646234512 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552759348704 Parking accessible à côté de la maison
Animaux en laisse acceptés.
Pas de toilette à disposition.
Si vous avez envie d’en savoir plus sur le Manoir de NAFYC…

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