Visite Guidée du Manoir de NAFYC, Maison de Nafyc, Chanos
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Nafyc · Chanos
Informations pratiques
Visite Guidée du Manoir de NAFYC 19 et 20 septembre Maison de Nafyc Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Si vous avez envie d’en savoir plus sur le Manoir de NAFYC…
Nous vous invitons à venir le découvrir ou le re-découvrir lors de ses journées du patrimoines 2026 !
Une visite exceptionnelle et interactive avec son créateur en personne d’environ 1h30 le samedi et le dimanche de :
– 10h
– 14h
– 16h
Nous vous rappelons que vous disposez d’un parking gratuit à côté du Manoir.
Lieu accesible au PMR.
Animaux en laisse accepté.
Pas de toilette à disposition.
(visite en extérieur principalement).
L’événement est gratuite, libre participation.
HÂTE de vous accueillir !!
(petit présent de bienvenue offert).
Manoir de NAFYC
690 Route du Moulin
26600 Beaumont-monteux
Maison de Nafyc 690 Route du Moulin 26600 Beaumont-monteux Chanos 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0646234512 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552759348704 Parking accessible à côté de la maison
Animaux en laisse acceptés.
Pas de toilette à disposition.
Si vous avez envie d’en savoir plus sur le Manoir de NAFYC…
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