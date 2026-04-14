Visite guidée du Manoir du Pont-de-Metz et son jardin, Manoir du Pont de Metz, Pont-de-Metz

Visite guidée du Manoir du Pont-de-Metz et son jardin 6 et 7 juin Manoir du Pont de Metz Somme

Visite guidée uniquement – réservation recommandée – 6 € par personne – gratuit pour enfants -10 ans accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez cet ancien fief noble daté de 1613 avec son pigeonnier féodal à échelle tournante, sa serre adossée du XIX° siècle et son parc arboré et floral. Au total, ce sont 4 héctares respectueux de la biodiversité, comprenant notamment de nombreuses espèces d’arbres endémiques dont des hêtres pourpres et frênes, platanes d’amériques de plus de 250 ans, des alignements d’ormes et tilleuls et un espace naturel champêtre.

Visites exclusivement guidées, assurées par le propriétaire l’après-midi du samedi et du dimanche – Départ 15h et 17h – Ouverture des portes à 14h30 et 16h30 – durée de la visite 1h30. Réservation recommandée.

www.manoir-pontdemetz.fr

Manoir du Pont de Metz 23 rue de l’Eau, 80480 PONT DE METZ Pont-de-Metz 80480 Somme Hauts-de-France +33 03 22 33 05 18 http://www.manoir-pontdemetz.fr https://www.parcetjardins.fr/jardins/1828-manoir-de-pont-de-metz [{« link »: « http://www.manoir-pontdemetz.fr »}] Deux parkings à proximité du Manoir

Découvrez cet ancien fief noble daté de 1613 avec son pigeonnier féodal à échelle tournante, sa serre adossée du XIX° siècle et son parc arboré et floral.

©Gilbert MATHIEU