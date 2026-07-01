Visite guidée du manoir, Manoir de Senneville, Amfreville-sous-les-Monts

Informations pratiques

Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Senneville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée et visite libre du Manoir de Senneville avec libre accès au parc

Manoir de Senneville 20 route de Senneville, 27380 Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-sous-les-Monts 27380 Eure Normandie 02 32 49 96 25 Manoir classé de la fin du XVème siècle et du début du XVIème siècle en briques de Saint Jean. Colombier de la fin du XVIème siècle. Charretterie du XVIIème siècle. Deux salons de la fin du XVIIème siècle avec deux cheminées remarquables. Parc arboré Deux parkings

Visite guidée et visite libre du Manoir de Senneville avec libre accès au parc

©yvettepetitedecroix