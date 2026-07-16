Informations pratiques

Amfreville-sous-les-Monts

Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine

Manoir de Senneville, 20 Route de Senneville Amfreville-sous-les-Monts Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée et visite libre du Manoir de Senneville avec libre accès au parc. .

Manoir de Senneville, 20 Route de Senneville Amfreville-sous-les-Monts 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 96 25

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English : Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine Amfreville-sous-les-Monts a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure