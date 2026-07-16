Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine Amfreville-sous-les-Monts
samedi 19 septembre 2026 · Amfreville-sous-les-Monts
Informations pratiques
Amfreville-sous-les-Monts
Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine
Manoir de Senneville, 20 Route de Senneville Amfreville-sous-les-Monts Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée et visite libre du Manoir de Senneville avec libre accès au parc. .
Manoir de Senneville, 20 Route de Senneville Amfreville-sous-les-Monts 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 96 25
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English : Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine
L’événement Visites du Manoir de Senneville Journées européennes du patrimoine Amfreville-sous-les-Monts a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure