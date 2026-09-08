Visite guidée du Manoir Marceau, Manoir Marceau, Vieil-Hesdin

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir Marceau 19 et 20 septembre Manoir Marceau Pas-de-Calais

10€ . A partir de 12 ans . 14 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du Manoir Marceau , de son atelier de vitrail et de son jardin.

Jardin de 8000m2 avec vitraux installés en extérieur et dans le jardin d’hiver .

Manoir Marceau 1 rue de l’église 62770 Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0678972197 https://www.manoirmarceau.fr https://www.facebook.com/manoir.marceau [{« type »: « phone », « value »: « 0678972197 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdumanoirmarceau@gmail.com »}] Manoir 16e 18e avec parc arboré de 8000m2, dépendances 18e, atelier de vitrail sur place . Vitraux exposés en intérieur et extérieur Parking à l’église voisine

Visite guidée du Manoir Marceau , de son atelier de vitrail et de son jardin.

Manoir Marceau