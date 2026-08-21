Visite guidée du Manoir St Paterne, Manoir Saint Paterne, Pontpoint

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir St Paterne Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir Saint Paterne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du Manoir et de son jardin commentée par les propriétaires:

visite en groupe à 3 horaires possibles le dimanche 20 septembre

1ère visite à 14h

2 ème visite à 15h

3 ème visite à 16h

Manoir Saint Paterne 226 rue Saint Gervais, 60700 Pontpoint Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France 0610576201 Manoir du 13-14 ème siècle, classé Monument Historique accès par le 226 rue St Gervais, rue principale de Pontpoint

Visite du Manoir et de son jardin commentée par les propriétaires:

famille Darcy-Vrillon