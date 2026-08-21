Visite guidée du Manoir St Paterne, Manoir Saint Paterne, Pontpoint
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir Saint Paterne · Pontpoint
Informations pratiques
Visite guidée du Manoir St Paterne Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir Saint Paterne Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du Manoir et de son jardin commentée par les propriétaires:
visite en groupe à 3 horaires possibles le dimanche 20 septembre
1ère visite à 14h
2 ème visite à 15h
3 ème visite à 16h
Manoir Saint Paterne 226 rue Saint Gervais, 60700 Pontpoint Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France 0610576201 Manoir du 13-14 ème siècle, classé Monument Historique accès par le 226 rue St Gervais, rue principale de Pontpoint
Visite du Manoir et de son jardin commentée par les propriétaires:
famille Darcy-Vrillon