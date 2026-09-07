Visite guidée du Mas et du domaine de Bombequiols, Mas de Bombequiols, Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Visite guidée du Mas et du domaine de Bombequiols Dimanche 20 septembre, 14h30 Mas de Bombequiols Hérault

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée du domaine avec des paysages à couper le souffle, et du Mas dont les origines remonteraient au XIIe siècle. Les parties plus tardives du XVIIIe sont d’anciennes magnaneries et bergeries.

Mas de Bombequiols Mas de Bombequiols, 34190 Saint André de Buèges Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie 0670300728 http://www.masdebombequiols.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/seta/evenements/journee-du-patrimoine-visite-guidee-du-domaine-de-bombequiols »}] Le mas de Bombequiols, construit entre le XIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, se situe au cœur d’un domaine privé préservé de 70 hectares, à l’entrée de la vallée de la Buèges, classée Natura 2000.

Acquis par la famille Dann en 1978 alors qu’il était à l’abandon et en grande partie en ruine, cet ensemble remarquable composé d’anciennes bergeries et magnaneries aux dimensions imposantes et à l’architecture austère fait l’objet, depuis lors, d’une restauration progressive.

Cette renaissance marque le début d’une longue aventure humaine et patrimoniale. Aujourd’hui, les successeurs de la famille poursuivent cette œuvre de sauvegarde. Tout en maintenant la tradition d’accueil touristique du domaine, ils souhaitent faire de Bombequiols un lieu dédié à l’art, à la culture et au partage, ouvert au plus grand nombre. Pas de transports en commun proches.

Parking à disposition.

Visite guidée du domaine avec des paysages à couper le souffle, et du Mas dont les origines remonteraient au XIIe siècle. Les parties plus tardives du XVIIIe sont d’anciennes magnaneries et bergeries.

©dan