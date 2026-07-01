Visite guidée du MIDI, Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI), Veilhes

Informations pratiques

Visite guidée du MIDI 18 – 20 septembre Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI) Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’extérieur comme à l’intérieur, j’espère voir briller la petite lumière dans vos yeux.

Je me ferai un plaisir de vous conter l’histoire de mes créations.

Le Musée Idéal Des Invendus (MIDI) 1825 route de Viviers, 81500 Veilhes Veilhes 81500 Tarn Occitanie 0687569638 Rénovation d’une vieille ferme et création d’un petit musée gratuit en 2022 de mon inspiration artistique peinture et sculpture. Facile d’accés et des places pour se garer

A l’extérieur comme à l’intérieur , j’espère voir la petite lumière dans vos yeux et je me ferai un plaisir de vous conter l’histoire de mes créations.

©Pierre Silvestrin