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AGENDA · Vaugneray

Visite guidée du monastère Le Secret des temps Clos des Visitandines Vaugneray

samedi 12 septembre 2026 · Clos des Visitandines · Vaugneray

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Clos des Visitandines
Adresse
364 Chemin des Gouttes
Ville
69670 Vaugneray
Département
Rhône
Tarif
5 5 5 Tarif réduit moins de 12 ans

Vaugneray

Visite guidée du monastère Le Secret des temps

Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10

Prenez le temps de découvrir le monastère de la Visitation, un des derniers monastère construit dans le style Le Corbusier, au cœur des Vallons du Lyonnais.
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Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray 69670 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 80 86 82  secretdestemps@vaugneray.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take the time to explore the Visitation Monastery, one of the last monasteries built in the Le Corbusier style, in the heart of the Vallons du Lyonnais.

L’événement Visite guidée du monastère Le Secret des temps Vaugneray a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Monts du Lyonnais

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