Visite guidée du monastère Le Secret des temps Clos des Visitandines Vaugneray

Informations pratiques

Vaugneray

Visite guidée du monastère Le Secret des temps

Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-10-10 15:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10

Prenez le temps de découvrir le monastère de la Visitation, un des derniers monastère construit dans le style Le Corbusier, au cœur des Vallons du Lyonnais.

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Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray 69670 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 80 86 82 secretdestemps@vaugneray.com

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English :

Take the time to explore the Visitation Monastery, one of the last monasteries built in the Le Corbusier style, in the heart of the Vallons du Lyonnais.

L’événement Visite guidée du monastère Le Secret des temps Vaugneray a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Monts du Lyonnais