Visite guidée du monastère Le Secret des temps Clos des Visitandines Vaugneray
samedi 12 septembre 2026 · Clos des Visitandines · Vaugneray
Informations pratiques
Vaugneray
Visite guidée du monastère Le Secret des temps
Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-10-10 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10
Prenez le temps de découvrir le monastère de la Visitation, un des derniers monastère construit dans le style Le Corbusier, au cœur des Vallons du Lyonnais.
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Clos des Visitandines 364 Chemin des Gouttes Vaugneray 69670 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 80 86 82 secretdestemps@vaugneray.com
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English :
Take the time to explore the Visitation Monastery, one of the last monasteries built in the Le Corbusier style, in the heart of the Vallons du Lyonnais.
L’événement Visite guidée du monastère Le Secret des temps Vaugneray a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Monts du Lyonnais
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