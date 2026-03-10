Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche

RD306 4 chemin de la Bruère La Flèche Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace !

Unique en France à partir de l’énergie de la rivière, ce moulin produit de l’électricité et … de la glace à rafraîchir !

– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée moulin + théâtre de la Halle au Blé (certains jours)

– Visites sur demande en dehors de ces dates, selon disponibilités (tarif spécifique)

Proche du zoo de La Flèche, des lacs de la Monnerie et des voies vertes, ce site, niché au bord du Loir, est propice à la promenade à pied ou à vélo. .

RD306 4 chemin de la Bruère La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this amazing ice-making mill!

L’événement Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE