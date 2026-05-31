Visite guidée du moulin à papier, Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front

Visite guidée du moulin à papier Dimanche 28 juin, 14h00 Moulin de la Rouzique Dordogne

Visite guidée uniquement, réservation conseillée, tarifs réduits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

La visite vous plonge dans le monde du papier artisanal.

Durant une heure environ, vous découvrirez comment le papier a été produit au moulin, l’évolution des machines utilisées ainsi que les techniques artisanales encore employées aujourd’hui.

Les guides feront part de l’histoire du papier et de l’implantation du village papetier de Couze.

Au travers de démonstrations, vous découvrirez comment, auparavant, on produisait du papier à partir de morceaux de tissus.

Moulin de la Rouzique couze et saint front Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 24 36 16 »}, {« type »: « email », « value »: « moulindelarouzique@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://moulin-rouzique.com/ »}]

Partez à la découverte de la fabrication du papier au travers des salles du moulin ! papier artisanat

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