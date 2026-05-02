Couze-et-Saint-Front

Marché gourmand

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 19:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Venez profiter de l’été en famille ou entre amis ! Restauration variée sur place et animation musicale.

Pensez à amener vos couverts ! .

Espace Marcel Boisseau Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 36 69 09

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides