Visite guidée du Moulin de Craca Moulin de Craca Plouézec

Informations pratiques

Plouézec

Visite guidée du Moulin de Craca

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez comprendre comment fonctionne un moulin, entièrement restauré, et qui domine la Baie de Paimpol. .

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée du Moulin de Craca Plouézec a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol