séance de cinéma Salle des fêtes Ostréa Plouézec

Informations pratiques

Plouézec

séance de cinéma

Salle des fêtes Ostréa Place des Droits de l’Homme Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Jardin de Kiki est conçu comme un film-jeu interactif à regarder en famille, où pour progresser dans l’histoire les spectateurs doivent aider Léonie, l’héroïne, à résoudre les énigmes qui se dressent sur son chemin. Synopsis Léonie, une botaniste, vient dans les Côtes d’Armor, pour donner une série de conférence. En se rendant à Bréhec, elle trouve en plein milieu de la chaussée un cageot de plantain commun, une plante sauvage très répandue dans la région. Sur le moment, Léonie est juste étonnée. Mais un article dans le journal local relatant un vol de plantes sauvages, Le jardin de Kiki , lui met la puce à l’oreille… Y aurait-il un trafic de plantes sauvages ? Léonie décide d’enquêter et découvre des indices…. Mais ayant un programme chargé, elle a besoin de votre aide pour résoudre l’affaire ! Dès 9 ou 10 ans, les enfants peuvent participer en toute autonomie. Les plus jeunes (dès 6-7 ans) pourront se faire aider de leurs parents ou d’enfants plus âgés, ou tout simplement suivre l’aventure comme un film traditionnel. .

Salle des fêtes Ostréa Place des Droits de l’Homme Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 34 25 41

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English :

L’événement séance de cinéma Plouézec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol