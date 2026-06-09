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Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec

Moulin de Craca Mouture Moulin de Craca Plouézec jeudi 6 août 2026.

Lieu : Moulin de Craca

Adresse : Chemin du Moulin de Craca

Ville : 22470 Plouézec

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Plouézec

Moulin de Craca Mouture

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

MOUTURES et visites guidées gratuites au Moulin de Craca à Plouézec par petits groupes de 9personnes SANS RESERVATION. Dernier départ à 17h30.   .

Moulin de Craca Chemin du Moulin de Craca Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Moulin de Craca Mouture Plouézec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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