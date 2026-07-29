Visite guidée du Moulin de Kercousquet Moulin à vent Clohars-Carnoët
mardi 18 août 2026 · Moulin à vent · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Visite guidée du Moulin de Kercousquet
Moulin à vent Lieu-dit Kercousquet Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le moulin de Kercousquet, datant du XVIe siècle et entièrement restauré, est l’un des seuls moulins en état de marche du Finistère. Ouvert tous les jours sauf les lundis. .
Moulin à vent Lieu-dit Kercousquet Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 81 69 46 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du Moulin de Kercousquet Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Découverte kayak de mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët 29 juillet 2026
- Visite d’un Blockhaus au Pouldu Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Clohars-Carnoët 29 juillet 2026
- Stage de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët 29 juillet 2026
- Découverte stand-up paddle en mer Place de l’Océan Clohars-Carnoët 29 juillet 2026
- Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët 29 juillet 2026