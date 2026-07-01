Visite guidée du moulin de la Laurède, Moulin de la Laurède, Burret

Informations pratiques

Visite guidée du moulin de la Laurède Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Moulin de la Laurède Ariège

Tarif adulte : 2€. Gratuit <16ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite avec démonstration du fonctionnement d’un petit moulin à eau, témoin de la vie des montagnards de la vallée de la Barguillère au XIXe siècle, sauvé de la ruine par une poignée de passionnés.

Niché au cœur d’une nature préservée, le moulin se rejoint uniquement à pied, après une marche d’au moins 800 m aller sur un sentier forestier. Le parcours est agrémenté de panonceaux présentant la faune, la flore et quelques histoires liées à la vie des hameaux traversés, aujourd’hui en ruines.

Moulin de la Laurède Bourg, 09000 Burret Burret 09000 Ariège Occitanie 05 61 73 13 85 http://moulin.laurede.free.fr/ Ce moulin de petite taille (5x5m) fut jadis destiné à la production de farine, et son utilisation était communautaire. Avant 1850, les habitants de cinq hameaux issus de deux villages s’unirent en une « société », précurseur des associations actuelles, pour (re)construire ce moulin. Il ne disposait pas d’un meunier attitré, et les fondateurs de cette communauté jouissaient d’un droit d’usage exclusif. Cependant, son activité cessa en 1962. Heureusement, en octobre 2003, il fut remis en état de marche.

Niché dans un magnifique cadre forestier, le moulin de la Laurède est un véritable joyau patrimonial, mais pour le rejoindre, il faudra marcher environ quinze minutes à pied.

Afin de valoriser cet héritage, nous avons créé un réseau de sentiers pédestres qui permettent de découvrir les trésors de la région. Le long de ces sentiers, vous rencontrerez des panonceaux patrimoniaux décrivant les lieux traversés, comme les hameaux, les moulins, les granges et les orrys, ainsi que d’autres curiosités, telles que les marches adossées. De plus, vous pourrez explorer la richesse de la flore locale grâce à plus d’une centaine de panonceaux botaniques illustrés de photos de fleurs et de feuilles. Chaque espèce est nommée en français, en latin et dans l’occitan local.

En outre, vous aurez l’occasion de découvrir quelques espèces remarquables de la région, notamment le desman des Pyrénées et l’euprocte, qui évoluent dans les eaux pures du Baillès.

Rejoignez-nous pour une aventure fascinante au cœur de la nature et de l’histoire au moulin de la Laurède ! Gare et bus les plus proches : 09000-Foix. Ensuite 12km de route par la RD17 jusqu’à Burret, là, prendre à gauche jusqu’à Mathieu (parking). Enfin : 15min par sentier forestier pentu.

Visite avec démonstration du fonctionnement d’un petit moulin à eau, témoin de la vie des montagnards de la vallée de la Barguillère au XIXe siècle, sauvé de la ruine par une poignée de passionnés.

Colette DENIER ©