Visite guidée du Moulin de Lavaud, Moulin de Lavaud, Saint-Sornin-Leulac
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Lavaud · Saint-Sornin-Leulac
Informations pratiques
Visite guidée du Moulin de Lavaud 19 et 20 septembre Moulin de Lavaud Haute-Vienne
Limité à 10 personnes par créneau horaire. Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame.
Moulin de Lavaud 87290 Saint-Sornin-Leulac Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763055 https://www.stsorninleulac.fr/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0555763055 »}] Dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame Parking à proximité – Visite sur 3 niveaux avec escaliers
Visite guidée du dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame
©Fabien SEMAVOINE, Bernard et Christian BOUZAT
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- Visite du Moulin de Lavaud Saint-Sornin-Leulac 19 septembre 2026