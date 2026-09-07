Visite guidée du Moulin de Lavaud, Moulin de Lavaud, Saint-Sornin-Leulac

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin de Lavaud 19 et 20 septembre Moulin de Lavaud Haute-Vienne

Limité à 10 personnes par créneau horaire. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame.

Moulin de Lavaud 87290 Saint-Sornin-Leulac Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763055 https://www.stsorninleulac.fr/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0555763055 »}] Dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame Parking à proximité – Visite sur 3 niveaux avec escaliers

Visite guidée du dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame

©Fabien SEMAVOINE, Bernard et Christian BOUZAT