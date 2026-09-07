Visite guidée du Moulin des Loges, Moulin des Loges, Saint-Just-Luzac

Informations pratiques

Visite guidée du Moulin des Loges Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Moulin des Loges Charente-Maritime

Tarif préférentiel. Sans réservation. 50 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Venez visiter le moulin des Loges et découvrez son histoire, son fonctionnement et les secrets de son mécanisme.

Laissez-vous guider par une médiatrice passionnée, qui saura vous entraîner au cœur de ce patrimoine remarquable.

Moulin des Loges Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine http://www.moulin-des-loges.com Au cœur des anciens marais salants de la Seudre, se dresse un monument unique dans la région : le moulin des Loges.

Réhabilité dans les années 2000, le Moulin des Loges est aujourd’hui l’un des derniers moulin à marée d’Europe en fonctionnement.

Le Moulin des Loges est également situé à proximité du plus grand itinéraire vélo de France, la Vélodyssée. D728. D241.

Venez visiter le moulin des loges. Son histoire, son fonctionnement, … plus rien ne vous sera inconnu. Laissez-vous guider par une guide dynamique, qui sera vous embarquer dans une découverte au du…

©ARTHUR ABOUDZIK