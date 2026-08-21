Visite guidée du moulin du haut de Villevieux, Moulin du haut, Villevieux

Informations pratiques

Visite guidée du moulin du haut de Villevieux Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin du haut Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin du haut de Villevieux.

Vous découvrirez la généalogie de la famille Cornier-Buatois, depuis Maxime Cornier, meunier au moulin du haut de Villevieux (1902), et l’histoire de la transformation du grain de blé en farine durant la visite sur les trois étages de la minoterie.

Présentation du parcours en justice pour préserver le potentiel de la Seillette et de ses moulins.

Ouverture exeptionnelle de la salle du moteur « DUVANT »

Visite guidée uniquement (Env. 1h30) // 1 visite à 10h et 1 visite à 14h //

Situé au fond d’une impasse, avec stationnement et retournement difficile, merci de se garer au parking proche de la Mairie. Le moulin est à moins de 200m. Merci

Moulin du haut 190 rue du Moulin, 39140 Villevieux Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin du haut de Villevieux.

© MDH