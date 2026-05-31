Visite guidée du moulin Dupuy, Le moulin Dupuy, Saint-André-Lachamp

Visite guidée du moulin Dupuy 19 et 20 septembre Le moulin Dupuy Ardèche

Visites d’une heure environ limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le moulin Dupuy : un élément patrimonial de grande valeur sur notre territoire, par sa dimension, son histoire et son environnement.

650 ans d’histoire / 8 ans de renaissance / 3.500 h de travail bénévole / près de 390.000 € de fonds mobilisés

Le moulin Dupuy 07230 Saint-André-Lachamp Saint-André-Lachamp 07230 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0651716136 https://le-moulin-dupuy-3.jimdosite.com/ https://www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/moulin-dupuy-a-st-andre-lachamp [{« data »: {« author »: « Moulin Dupuy », « cache_age »: 86400, « description »: « Pru00e9sentation du Moulin Dupuy par le maire de Saint-Andru00e9-Lachamp, Monsieur Luc Parmentier. », « type »: « video », « title »: « Le moulin Dupuy V1 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/TyUdICZZ08c/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=TyUdICZZ08c », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCAPSMHfrCSAwwta0PeKIZUA », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Le « moulin gournier » (du patois « trou noir ») dit « Dupuy », du nom de ses derniers propriétaires, est situé sur la rive gauche de la rivière Alune, au point le plus bas de la commune de Saint-André-Lachamp à laquelle il appartient.

Signalé dans les archives départementales dès 1370 pour l’octroi « d’un droit d’eau perpétuel fondé en titre », on a pu remonter quelques propriétaires successifs, dont le plus ancien en 1464.

On retrouve le moulin mentionné sur les cartes de Cassini (18ᵉ) et le cadastre napoléonien (19ᵉ) …

Il est relié à l’autre rive par la seule arche qui subsiste d’un pont qui en comptait quatre et permettait de rejoindre Lablachère en enjambant le bief.

Construit sur trois niveaux, les différentes transformations architecturales du moulin, visibles notamment sur le côté est de la façade, au-dessus du « gour », témoignent de l’évolution de ses équipements et de son utilisation au fil des siècles. Bâtit sur de très belles voûtes de grès, il témoigne d’un type de construction assez rare pour ce type d’édifice, d’autant plus que ses dimensions impressionnantes en font un des plus remarquables du territoire. Les coordonnées GPS du moulin : 44.29’04,45 N, 4.11’13,32 E

Parking sur place / Pic-nic sur les bords de l’Alune recommandé ! / WC publics

Le moulin Dupuy : un élément patrimonial de grande valeur sur notre territoire, par sa dimension, son histoire et son environnement.

© Association Le moulin Dupuy