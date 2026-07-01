Visite guidée du moulinage, Moulinage de la Neuve, Marcols-les-Eaux

Informations pratiques

Visite guidée du moulinage Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Moulinage de la Neuve Ardèche

Limité à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

3 visites guidées de l’ancienne « Fabrique à soie » , bâtisse du XIXeS

Machines mises en fonctionnement.

Moulinage de la Neuve Place Marie Giraud, 07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Marcols-les-Eaux 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 15 50 84 http://www.moulinages.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0664155084 »}] Démonstration du fonctionnement du moulinage de soie construit en 1860, arrêté en 1967, mais dont toutes les machines sont en état de marche.

3 visites guidées de l’ancienne « Fabrique à soie » , bâtisse du XIXeS

©Pascal Breugelmans