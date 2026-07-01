Visite guidée du moulinage, Moulinage de la Neuve, Marcols-les-Eaux
samedi 19 septembre 2026 · Moulinage de la Neuve · Marcols-les-Eaux
Informations pratiques
Visite guidée du moulinage Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Moulinage de la Neuve Ardèche
Limité à 25 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
3 visites guidées de l’ancienne « Fabrique à soie » , bâtisse du XIXeS
Machines mises en fonctionnement.
Moulinage de la Neuve Place Marie Giraud, 07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Marcols-les-Eaux 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 15 50 84 http://www.moulinages.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0664155084 »}] Démonstration du fonctionnement du moulinage de soie construit en 1860, arrêté en 1967, mais dont toutes les machines sont en état de marche.
3 visites guidées de l’ancienne « Fabrique à soie » , bâtisse du XIXeS
©Pascal Breugelmans