Visite guidée du Musée Archéologique du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Archéologique du Pègue 19 et 20 septembre Musée archéologique du Pègue Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire archéologique du Pègue !

Tout au long du week-end, le Musée archéologique du Pègue vous invite à découvrir l’histoire des fouilles et les découvertes exceptionnelles réalisées sur l’oppidum Saint-Marcel ainsi que dans la plaine

Cette visite guidée vous fera remonter le temps jusqu’à l’âge du Fer, à la rencontre des grecs et des celtes, dont les échanges nombreux sont attestés sur le site.

Vous découvrirez également les récentes révélations de l’INRAP concernant la cité gallo-romaine et les nouvelles connaissances qu’elles apportent sur l’histoire du Pègue.

Musée archéologique du Pègue 2 Rue du Donjon, 26770 Le Pègue, France Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475536821 http://museedupegue.com Situé à 348m d’altitude, au pied de la montagne de la Lance (1340m), sur les premiers contreforts des Préalpes, le Pègue est un pittoresque petit village bâti sur le rocher autour de son château médiéval. Riche d’une histoire de plus de 6000 ans, il se niche au bas de l’oppidum protohistorique de la colline Saint Marcel.

Cet oppidum est classé monument historique depuis 1993. Il est l’un des trois sites majeurs de l’âge du Fer découverts au XXe siècle, avec la Heuneburg en Allemagne et Vix en Bourgogne. En voiture : Autoroute A7, sortie Bollène ou Montélimar. Parkings disponibles à proximité gratuits.

Plongez au cœur de l’histoire archéologique du Pègue !

©MAP