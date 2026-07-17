Visite guidée du musée de la Bertauge, Musée rural et artisanal la Bertauge, Somme-Vesle

Informations pratiques

Visite guidée du musée de la Bertauge Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée rural et artisanal la Bertauge Marne

4 euros pour les 12 ans et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un retour sur les conditions de vie en milieu rural au siècle dernier…Et une prise de conscience de son évolution.

Musée rural et artisanal la Bertauge RD 3 Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle Somme-Vesle 51460 Marne Grand Est 03 26 66 64 97 http://www.labertauge.fr Sur 1 500 m² sont exposés plus de 3 000 objets de la vie quotidienne et des outils de la vie rurale, couvrant la période de 1700 à 1960 : une locomobile, une trentaine de tracteurs, des moteurs fixes, une trépigneuse, un manège, une javeleuse ainsi que divers outils de préparation du sol et de récolte. Chaque année, une exposition temporaire consacrée à l’agriculture, à la transformation de ses produits et à l’artisanat vient compléter la visite.

Dans une salle de projection, revivez les dernières fêtes des moissons à travers des films et une exposition photographique.

Un retour sur les conditions de vie en milieu rural au siècle dernier…Et une prise de conscience de son évolution.

©association du musée