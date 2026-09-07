Visite guidée du Musée de la Résistance : « le Musée, vitrine permanente des idéaux de la Résistance »., Musée de la Résistance en Zone Interdite, Denain

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de la Résistance : « le Musée, vitrine permanente des idéaux de la Résistance ». 19 et 20 septembre Musée de la Résistance en Zone Interdite Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée créé en 1981 et inauguré en 1985 par un groupe de Résistants en liaison avec l’A.N.A.C.R. Ces résistants ont apporté leurs documents et divers objets de la Seconde guerre mondiale afin de ne pas oublier l’aspect douloureux de cette période. Son but est d’œuvrer à la connaissance et à l’enseignement de la résistance et ceci en coopération avec tous ceux qui œuvrent dans les mêmes buts.

Musée de la Résistance en Zone Interdite 9 place Wilson 59220 Denain Denain 59220 Nord Hauts-de-France 0675454273 http://www.musee-resistance-denain.fr Musée de la Résistance, lieu de mémoire. Parking sur la place WIlson, situé face au musée.

Musée créé en 1981 et inauguré en 1985 par un groupe de Résistants en liaison avec l’A.N.A.C.R. Ces résistants ont apporté leurs documents et divers objets de la Seconde guerre mondiale afin de ne de…

@museededenain