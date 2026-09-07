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Visite guidée du Musée de la Résistance : « le Musée, vitrine permanente des idéaux de la Résistance »., Musée de la Résistance en Zone Interdite, Denain

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance en Zone Interdite · Denain

Visite guidée du Musée de la Résistance : « le Musée, vitrine permanente des idéaux de la Résistance »., Musée de la Résistance en Zone Interdite, Denain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Résistance en Zone Interdite
Adresse
9 place Wilson 59220 Denain
Ville
59220 Denain
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Visite guidée du Musée de la Résistance : « le Musée, vitrine permanente des idéaux de la Résistance ». 19 et 20 septembre Musée de la Résistance en Zone Interdite Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée créé en 1981 et inauguré en 1985 par un groupe de Résistants en liaison avec l’A.N.A.C.R. Ces résistants ont apporté leurs documents et divers objets de la Seconde guerre mondiale afin de ne pas oublier l’aspect douloureux de cette période. Son but est d’œuvrer à la connaissance et à l’enseignement de la résistance et ceci en coopération avec tous ceux qui œuvrent dans les mêmes buts.

Musée de la Résistance en Zone Interdite 9 place Wilson 59220 Denain Denain 59220 Nord Hauts-de-France 0675454273 http://www.musee-resistance-denain.fr Musée de la Résistance, lieu de mémoire. Parking sur la place WIlson, situé face au musée.
Musée créé en 1981 et inauguré en 1985 par un groupe de Résistants en liaison avec l’A.N.A.C.R. Ces résistants ont apporté leurs documents et divers objets de la Seconde guerre mondiale afin de ne de…

@museededenain

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