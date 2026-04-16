Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée du musée et des moulins

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

**Pour la Nuit des musées, le Musée des Moulins Jean Bruggeman vous propose une visite guidée du musée et de ses deux moulins à vent le samedi 23 mai de 20 h à 23h.**

* **Visites guidées** flash du musée à **21h30 et 22h**.

* **Visites guidées des moulins** toute la soirée, sur inscription sur place.

Pour les personnes à mobilité réduite le musée met à disposition **des casques de réalité virtuelle** pour visiter le moulin à farine.

**Gratuit Sans inscription**

**Pour la Nuit des musées, le Musée des Moulins Jean Bruggeman vous propose une visite guidée du musée et de ses deux moulins à vent le samedi 23 mai de 20 h à 23h.**

* **Visites guidées** flash du musée à **21h30 et 22h**.

* **Visites guidées des moulins** toute la soirée, sur inscription sur place.

Pour les personnes à mobilité réduite le musée met à disposition **des casques de réalité virtuelle** pour visiter le moulin à farine.

**Gratuit Sans inscription** .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**For Museum Night, the Musée des Moulins Jean Bruggeman is offering a guided tour of the museum and its two windmills on Saturday, May 23 from 8 to 11 p.m.**

* **Guided tours** of the museum at 9.30pm and 10pm.

* **Guided tours of the windmills** all evening, with on-site registration.

For people with reduced mobility, the museum provides **virtual reality headsets** to visit the flour mill.

**Free No registration required**

L’événement Visite guidée du musée et des moulins Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-16 par Hauts-de-France Tourisme