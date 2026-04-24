En avant la musique ! Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

En avant la musique !

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

**Dimanche 17 mai de 14h30 à 17h30, le Musée des Moulins ouvre gratuitement et en musique avec une démonstration d’artisan et un concert!**

### Au programme

* -Démonstration dun facteur d’accordéon avec Camille Pingeot

* – Concert Le beau Milo , trio musette chant, accordéon et violon

Le Beau Milo vous invite en musique dans les années 1910 à 1950 du musette des origines et ses mystères à la valse swing des années 40 en passant par la chanson réaliste, le bal auvergnat de Paris, les origines du jâze en France et les musiques de bal! Pas de synthé, de guitare électrique, ni de paillettes, mais du musette ragtime et swing à l’ancienne comme on n’en fait plus. Sortez casquettes, bretelles et robes à pois, ça va guincher dans une ambiance retro et familiale !

### Visite guidée

Visite d’un moulin toutes les 20 minutes. Chaque créneau est limité à 15 personnes. Sur inscription sur place.

Sur le site, deux moulins du 18e siècle à la mécanique intacte un moulin à farine et un moulin à huile. Notre guide vous emmène à l’intérieur de ces deux édifices majestueux et vous explique le fonctionnement de ces véritables usines de bois !

Les ailes du moulin à huile tourneront tout après-midi si le temps le permet!

### Le musée

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie et une collection unique d’outils et de machines pour présenter les métiers associés aux moulins charpentier, rhabilleur de meule, …

### Casques de réalité virtuelle

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine.

**Gratuit Sans inscription**

**Dimanche 17 mai de 14h30 à 17h30, le Musée des Moulins ouvre gratuitement et en musique avec une démonstration d’artisan et un concert!**

### Au programme

* -Démonstration dun facteur d’accordéon avec Camille Pingeot

* – Concert Le beau Milo , trio musette chant, accordéon et violon

Le Beau Milo vous invite en musique dans les années 1910 à 1950 du musette des origines et ses mystères à la valse swing des années 40 en passant par la chanson réaliste, le bal auvergnat de Paris, les origines du jâze en France et les musiques de bal! Pas de synthé, de guitare électrique, ni de paillettes, mais du musette ragtime et swing à l’ancienne comme on n’en fait plus. Sortez casquettes, bretelles et robes à pois, ça va guincher dans une ambiance retro et familiale !

### Visite guidée

Visite d’un moulin toutes les 20 minutes. Chaque créneau est limité à 15 personnes. Sur inscription sur place.

Sur le site, deux moulins du 18e siècle à la mécanique intacte un moulin à farine et un moulin à huile. Notre guide vous emmène à l’intérieur de ces deux édifices majestueux et vous explique le fonctionnement de ces véritables usines de bois !

Les ailes du moulin à huile tourneront tout après-midi si le temps le permet!

### Le musée

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie et une collection unique d’outils et de machines pour présenter les métiers associés aux moulins charpentier, rhabilleur de meule, …

### Casques de réalité virtuelle

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine.

**Gratuit Sans inscription** .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, May 17 from 2:30pm to 5:30pm, the Musée des Moulins opens free of charge, with music, a craftsman demonstration and a concert!

### On the program:

* -Accordion maker demonstration with Camille Pingeot

* – Concert by Le beau Milo , musette trio with vocals, accordion and violin

Le Beau Milo takes you on a musical journey through the 1910s to 1950s: from the mysteries of the original musette to the swing waltz of the 40s, via chanson réaliste, the bal auvergnat of Paris, the origins of jâze in France and ballroom music! No synthesizers, electric guitars or glitter, just old-fashioned musette, ragtime and swing like no one else. Get out your caps, suspenders and polka-dot dresses, and get ready to rock out in a retro, family-friendly atmosphere!

### Guided tour

Visit a mill every 20 minutes. Each tour is limited to 15 people. On-site registration required.

On the site, two 18th-century mills with their mechanics intact: a flour mill and an oil mill. Our guide will take you inside these two majestic edifices and explain how these veritable wooden factories worked!

The wings of the oil mill will be turning all afternoon, weather permitting!

### The museum

In the museum, discover the history of the mill and a unique collection of tools and machines to showcase the trades associated with mills: carpenter, millstone dresser, etc

### Virtual reality headsets

Virtual reality headsets give you a 360° tour of the flour mill.

**Free No registration required**

L’événement En avant la musique ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-24 par Hauts-de-France Tourisme