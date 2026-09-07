Visite guidée du Musée Historique du Gaz de Ville, Musée Historique du Gaz de Ville, Alfortville

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Historique du Gaz de Ville 18 – 20 septembre Musée Historique du Gaz de Ville Val-de-Marne

Visites commentée gratuites pour les JEP. Vendredi matin réservé aux scolaires (complet), vendredi apm réservée au Enfants du Patrimoine (complet), samedi et dimanche, public, limité à 20 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Sur le site de l’ancienne usine à gaz d’Alfortville, l’association AFEGAZ-COPAGAZ vous ouvre les portes de son musée caché pour vous plonger dans l’histoire gazière depuis le début du 19e siècle.

Vous serez accueillis par une magnifique cariatide qui éclairait en 1900 l’entrée du pavillon du gaz à l’Exposition Universelle de Paris. Puis au fil de la visite dans le musée, vous revivrez l’origine et le fonctionnement des usines à gaz, des premiers réseaux de distribution en bois et l’expansion de cette énergie. Consacré dans un premier temps à l’éclairage public, suivi par le développement des appareils d’utilisation, le « gaz de ville » a contribué à l’arrivée du confort à l’intérieur des habitations.

Vous suivrez les évolutions techniques à travers des collections de compteurs, d’appareils d’éclairage, de cuisson, chauffe-eaux ou radiateurs. Quantité d’autres matériels à gaz ont contribué au développement de beaucoup de métiers d’artisanat urbain.

Des films, photos, affiches et ouvrages scientifiques et techniques témoignent également de ces bouleversements technologiques et sociétaux qui vous étonneront !

Vous serez guidés par d’anciens gaziers passionnés qui pour certains ont vécu la fin de cette période.

Musée Historique du Gaz de Ville 25 quai de la Révolution 94140 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France https://copagaz.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0664720979 »}, {« type »: « email », « value »: « afegaz.copagaz@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-musee-historique-du-gaz-de-ville?_gl=1*mfzxy*_gcl_au*MTc4NjIyNTg5Mi4xNzgzNzg0MjYzLjk1NzI3Mjg4OC4xNzg0Mjc0MzU4LjE3ODQyNzQzNTguODAxNjIyMzQ2LjE3ODQyNzQzNTguMTc4NDI3NDM1OA..*_ga*MTkyNzgxNDcyNS4xNzUyNjE3MjM1*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQyOTI4MjgkbzEwJGcxJHQxNzg0Mjk0Nzc1JGo1MSRsMCRoNzU4MDE0NzQ1 »}] Le site d’accueil est aujourd’hui exploité par Natran, ex GRTGaz. Il fut celui de la plus grande usine à gaz d’Europe construite entre 1952 et 1955 pour alimenter en gaz manufacturé Paris et les communes alentours. Elle a cessé de fonctionner en 1967 avec l’arrivée du gaz naturel venant d’Aquitaine puis des Pays-Bas et détruite avec ses énormes gazomètres quelques années après. Aujourd’hui Le site gazier d’Alfortville est un « nœud » du réseau de transport de gaz francilien, et caché dans l’un de ses grands hangars, il abrite le Musée Historique du Gaz de Ville. Accès Transport en commun :

RER D « Maisons-Alfort – Alfortville », ou RER C « Choisy-le-Roi », puis Bus 103, arrêt « Cokerie » ou « Digue-Révolution ».

Accès véhicules :

Vélos, trottinettes, 2 roues à moteurs autorisés,

voiture : Parking visiteurs 5 places devant + 1 PMR ;

parking intérieur sur demande selon l’activité du site au moment de la visite et limité à 12 places sans recharge électrique.

Vitesse sur le site strictement limitée à 20 km/h

Le musée est accessible aux PMR, le sol est plan, sans escalier. Les toilettes ne sont malheureusement pas accessibles aux fauteuils roulants.

Visite commentée

© AFEGAZ-COPAGAZ