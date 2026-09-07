Visite guidée du Musée Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray

Informations pratiques

Visite guidée du Musée Louis Braille 19 et 20 septembre Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Limité à 18 personnes par créneau de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la maison natale de Louis Braille lors d’une visite guidée. De la vie quotidienne d’une famille briarde au début du XIXᵉ siècle à l’invention de l’alphabet braille, cette visite retrace le parcours exceptionnel de Louis Braille et l’histoire d’une écriture qui a révolutionné l’accès à la lecture et à l’écriture des personnes aveugles. Une invitation à découvrir un patrimoine vivant, toujours au cœur des enjeux de transmission et d’accessibilité.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde du début du XVIIIe siècle.

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©Musée Louis Braille