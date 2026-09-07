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Visite guidée du Musée Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray

samedi 19 septembre 2026 · Musée Louis Braille · Coupvray

Visite guidée du Musée Louis Braille, Musée Louis Braille, Coupvray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Louis Braille
Adresse
13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France
Ville
77700 Coupvray
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Limité à 18 personnes par créneau de 30 minutes

Visite guidée du Musée Louis Braille 19 et 20 septembre Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Limité à 18 personnes par créneau de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la maison natale de Louis Braille lors d’une visite guidée. De la vie quotidienne d’une famille briarde au début du XIXᵉ siècle à l’invention de l’alphabet braille, cette visite retrace le parcours exceptionnel de Louis Braille et l’histoire d’une écriture qui a révolutionné l’accès à la lecture et à l’écriture des personnes aveugles. Une invitation à découvrir un patrimoine vivant, toujours au cœur des enjeux de transmission et d’accessibilité.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com Maison briarde du début du XVIIIe siècle.
Visite commentée

©Musée Louis Braille

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