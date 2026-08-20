Visite guidée du musée, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le musée de la Seconde Guerre mondiale – Roger BELLON organise des visites guidées.

D’une durée de 1h30, ces visites ont pour but de permettre aux visiteurs de découvrir l’histoire de Roger BELLON et du musée à travers les 2000 objets historiques exposés et la cinquantaine de sculptures sur bois réalisées entre les années 1950 et les années 1990.

Deux créneaux : le samedi à 11h et le dimanche à 11h ; 30 places maximum par créneau.

Réservation conseillée au 02 43 29 39 49 ou par mail musee.bellon@conlie.fr

Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire 0243293949 https://conlie.fr/vie-%20associative-et-culturelle/musee-roger-bellon/ [{« type »: « phone », « value »: « 0243293949 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243209035 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bellon@conlie.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.bellon@conlie.fr »}] Le Musée de Conlie est l’un des premiers musées français dédiés exclusivement à la Seconde Guerre mondiale.

Créé au milieu des années 1960 par Roger BELLON, un Sarthois qui a assisté aux violents combats de la Libération, il expose aujourd’hui plus de 2 000 objets authentiques (une centaine de mannequins, armes, et de nombreux objets de la vie quotidienne), ainsi qu’une cinquantaine de sculptures sur bois réalisées par le fondateur du musée entre les années 1950 et les années 1990. Parking sur place

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le musée de la Seconde Guerre mondiale – Roger BELLON organise des visites guidées.

©Musée de Conlie