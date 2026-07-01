Visite guidée du musée, MuséoSeine, le musée de la Seine normande, Rives-en-Seine

samedi 19 septembre 2026 · MuséoSeine, le musée de la Seine normande · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre MuséoSeine, le musée de la Seine normande Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez le musée avec un médiateur.

MuséoSeine, le musée de la Seine normande Rue Winston Churchill, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Caudebec-en-Caux Seine-Maritime Normandie 0235959013 https://museoseine.cauxseine.fr [{« type »: « email », « value »: « musees@cauxseine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 95 90 13 »}] Le musée raconte l’histoire du fleuve, la vie des hommes sur ses rives et l’évolution des paysages. Plusieurs bateaux sont présentés, dont la dernière gribane de Seine, bateau centenaire.

Découvrez le musée avec un médiateur.

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