Visite guidée du musée, MuséoSeine, le musée de la Seine normande, Rives-en-Seine
samedi 19 septembre 2026 · MuséoSeine, le musée de la Seine normande · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Visite guidée du musée 19 et 20 septembre MuséoSeine, le musée de la Seine normande Seine-Maritime
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez le musée avec un médiateur.
MuséoSeine, le musée de la Seine normande Rue Winston Churchill, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Caudebec-en-Caux Seine-Maritime Normandie 0235959013 https://museoseine.cauxseine.fr [{« type »: « email », « value »: « musees@cauxseine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 95 90 13 »}] Le musée raconte l’histoire du fleuve, la vie des hommes sur ses rives et l’évolution des paysages. Plusieurs bateaux sont présentés, dont la dernière gribane de Seine, bateau centenaire.
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Caux Seine Agglo
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