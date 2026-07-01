Visite guidée du parc, Château du Tremblay, Orgères

Informations pratiques

Visite guidée du parc 19 et 20 septembre Château du Tremblay Orne

Durée 30 min, pas de visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Nous vous proposons une visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Une brève présentation de l’histoire des lieux, de sa restauration, un parcours des sculptures du parc avec la fontaine réalisée par Hélène Delprat. Patrimoine, jardins et art contemporain au programme!

( environ 30 minutes de promenade guidée)

Espace privé, visite guidée sur inscription seulement. Pas de visite libre.

Château du Tremblay 1677 route du Hamel, 61230 Orgères Orgères 61230 Orne Normandie https://laresidenceletremblay.com/ http://laresidence.letremblay [{« type »: « email », « value »: « laresidenceletremblay@gmail.com »}] Nous vous proposons une visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Une brève présentation de l’histoire des lieux, de sa restauration, un parcours des sculptures du parc avec la fontaine réalisée par Hélène Delprat. Patrimoine, jardins et art contemporain au programme ! Environ 30 minutes de promenade guidée. Parking à proximité

Espace privé, visite guidée sur inscription seulement. Pas de visite libre.

Nous vous proposons une visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Une brève présentation de l’histoire des lieux, de sa restauration, un parcours des sculptures du parc avec la par et…

© photographe Rebecca Fanuele