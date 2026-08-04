Visite guidée du parc du château du Tremblay Château du Tremblay Orgères

Informations pratiques

Orgères

Visite guidée du parc du château du Tremblay

Château du Tremblay 1677 route du Hamel Orgères Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Une brève présentation de l’histoire des lieux, de sa restauration, un parcours des sculptures du parc avec la fontaine réalisée par Hélène Delprat. Patrimoine, jardins et art contemporain au programme !

Environ 30 minutes de promenade guidée.

Espace privé, visite guidée sur inscription seulement.

Pas de visite libre. .

Château du Tremblay 1677 route du Hamel Orgères 61230 Orne Normandie laresidenceletremblay@gmail.com

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English : Visite guidée du parc du château du Tremblay

L’événement Visite guidée du parc du château du Tremblay Orgères a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault