Visite guidée du parc du château du Tremblay Château du Tremblay Orgères
samedi 19 septembre 2026 · Château du Tremblay · Orgères
Informations pratiques
Orgères
Visite guidée du parc du château du Tremblay
Château du Tremblay 1677 route du Hamel Orgères Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée des extérieurs du château, parc et potager. Une brève présentation de l’histoire des lieux, de sa restauration, un parcours des sculptures du parc avec la fontaine réalisée par Hélène Delprat. Patrimoine, jardins et art contemporain au programme !
Environ 30 minutes de promenade guidée.
Espace privé, visite guidée sur inscription seulement.
Pas de visite libre. .
Château du Tremblay 1677 route du Hamel Orgères 61230 Orne Normandie laresidenceletremblay@gmail.com
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English : Visite guidée du parc du château du Tremblay
L’événement Visite guidée du parc du château du Tremblay Orgères a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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- Visite guidée du parc, Château du Tremblay, Orgères 19 septembre 2026