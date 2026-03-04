Visite guidée du parc de la Maison de Retraite des Artistes, Maison de Retraite des Artistes, Couilly-Pont-aux-Dames

Visite guidée du parc de la Maison de Retraite des Artistes Samedi 6 juin, 10h00 Maison de Retraite des Artistes Seine-et-Marne

Visite guidée du Parc de la Maison de Retraite des Artistes

Nichée au coeur d’un parc de 3ha, la Maison de Retraite des Artistes, chef d’oeuvre Art Nouveau de l’architecte René Binet, vous invite à découvrir ses trésors.

Maison de Retraite des Artistes 30 avenue Constant Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France Maison de Retraite pour anciens comédiens fondée par l'acteur Constant Coquelin au début du XXe siècle sur le site d'une ancienne abbaye cistercienne.

Ce site est labellisé Patrimoine remarquable de la Région Île-de-France. SNCF Gare de l’Est, RER A, Autoroute A4

Visite commentée du parc

