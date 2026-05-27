Visite guidée du parc éolien de Veulettes-sur-Mer, Parc éolien de Veulettes-sur-Mer, Veulettes-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée du parc éolien de Veulettes-sur-Mer Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Parc éolien de Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité obligatoire (ni photocopie ni version dématérialisée), accompagnateurs majeurs obligatoires pour les mineurs, prévoir vêtements couvrants et chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :

de 10h à 11h

de 14h à 15h

Pour vous inscrire, rendez-vous ici :https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/49/events/1942/animations

Vous aimez l’air marin mais vous n’avez pas le pied marin ? Alors venez visiter le parc éolien de Veulettes-sur-Mer pour comprendre comment le vent normand fait tourner les pales des 4 éoliennes du parc. Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en profitant d’une visite guidée pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement, les expertises et les métiers d’EDF power solutions. Tout au long de la visite, notre guide-conférencier sera là pour répondre à toutes vos questions !

Parc éolien de Veulettes-sur-Mer Route de Fécamp, 76450 Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/49/events/1942/animations »}] [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/49/events/1942/animations »}] Vous aimez l’air marin mais vous n’avez pas le pied marin ? Alors venez visiter le parc éolien de Veulettes-sur-Mer pour comprendre comment le vent normand fait tourner les pales des 4 éoliennes du parc. Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en profitant d’une visite guidée pour découvrir la production d’énergie renouvelable, comprendre le développement d’un parc éolien et son fonctionnement, les expertises et les métiers d’EDF power solutions. Tout au long de la visite, notre guide-conférencier sera là pour répondre à toutes vos questions ! Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Les visites sont ouvertes à tous les publics

Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte

La visite se fait à proximité du parc, il n’y a pas de visite de l’intérieur d’une éolienne

Vêtements couvrants (pantalons, manches longues), chaussures plates et fermées

2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :

©EDF