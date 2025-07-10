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Visite guidée du parc et des jardins, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Visite guidée du parc et des jardins, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Visite guidée du parc et des jardins, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Canon

Adresse : Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge, France

Ville : 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Département : Calvados

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 13,5€, 8,5€ 6-18 ans, gratuit <6 ans.

Visite guidée du parc et des jardins 6 et 7 juin Château de Canon Calvados

13,5€, 8,5€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:00:00+02:00

Avec ses jardins historiques intégralement conservés, Canon offre une promenade unique entre perspectives à la française, fabriques romantiques et ses 15 hectares de parc paysager classés Monument historique et Jardin Remarquable.

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Parc et jardins anglo français. Jardins conservés intacts depuis le XVIIIe siècle. Fabriques du XVIIIe siècle. Jardin de Transition : cour d’honneur à la Française et parc à l’anglaise Jardins clos fleuris en enfilade : les Chartreuses.
Avec ses jardins historiques intégralement conservés, Canon offre une promenade unique entre perspectives à la française, fabriques romantiques et ses 15 hectares de parc paysager classés Monument et…

©Château de Canon

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